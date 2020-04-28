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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية" وباء غامض يتسبب بوفاة وإصابة المئات في عدن وسط مخاوف كبيرة من كورونا .. تفاصيل !

تسبب مرض مجهول بوفاة وإصابة عشرات الأشخاص في محافظة عدن جنوبي البلاد .

ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر طبي قوله إن مرضاً مجهولا انتشر بشكل سريع بين سكان مدينة عدن دون أن يتم تشخيصه، وتسبب بوفاة وإصابة مئات الأشخاص.

جديد اب برس

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وأضاف المصدر للوسيلة أن المرض، يسبب للمصابين به ضيق تنفس، والتهاب رئوي حاد وهي أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد .

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وأشار إلى أن وفيات المرض في تزايد، ولم يستبعد أن يكون وباء كورونا، نظرا لعدم تواجد أجهزة فحص في المستشفيات الحكومية والخاصة، حسب المصدر.

ويعاني القطاع الصحي في عدن والمحافظات المحررة من تدهور حاد في الخدمات والمعدات الطبية .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة اليمنية شفاء الحالة المصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت لتكون بذلك اليمن خالية تماما من الوباء العالمي الذي اجتاح أكثر من 180 دولة وأصاب قرابة 3 ملايين شخص حول العالم .