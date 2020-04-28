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عدن - ياسمين التهامي - عاجل «تخوف من كورونا».. تفشي مرض مجهول في عدن تسبب بوفاة العشرات !

تفشى مرض مجهول في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، جنوب البلاد ، وتسبب في وفاة عشرات الأشخاص. وقال مصدر طبي ان مرض مجهول انتشر بشكل سريع بين سكان مدينة عدن دون ان يتم تشخيصه، تسبب بوفاة وإصابة مئات الأشخاص. جديد اب برس Advertisements ​ وأضاف المصدر ان المرض، يسبب للمصاب به ضيق تنفس، والتهاب رئوي حاد. وأشار ان وفيات المرض في تزايد، ولم يستبعد ان يكون وباء كورونا، نظرا لعدم تواجد اجهزة فحص في المستشفيات الحكومية والخاصة، حسب المصدر. ويعاني القطاع الصحي في عدن والمحافظات المحررة من تدهور حاد.

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