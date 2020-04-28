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الرياض - رنا عبدالله - عريس يقتل عروسته بعد شهر العسل .. السبب صادم

في واقعة صادمة شهدتها إحدى قرى محافظة أسيوط “صعيد مصر”، قتل عريس زوجته عن طريق الخطأ بطلق ناري من سلاح خرطوش.

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الزوج الذي أنهى شهر العسل مع زوجته، ارتكب خطئًا سيكلفه الكثير فضلًا عن حياته اللى انقلبت رأسًا على عقب.

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فأثناء قيام الزوج بتنظيف سلاح يمتلكه، خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ استقرت في زوجته ابنة العشرين عامًا لتودي بها في الحال.

وحسب صحف محلية، فإن مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بأسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العتامنة بمركز منفلوط بمصرع سيدة في العقد الثاني من عمرها، على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط إلى موقع البلاغ وتبين مصرع ” نهاد . م .أ ” 20 عاما بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء عبث زوجها ” أيمن . م .ص ” 33 سنة مقيمين بقرية العتامنة مما أدى إلى وفاتها .

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ 3 أشهر وأثناء قيامه بالعبث بسلاح خرطوش داخل المنزل خرجت منه طلق ناري أصاب المجني عليها مما أدى إلى مقتلها.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

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