- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال الرئيس الجزائري في البرقية" اتوجه اليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة واصالة عن نفسي باصدق التهاني واطيب التمنيات، سائلاً العلي القدير ان ينعم علينا بالصيام والقيام ويوفينا الاجر والثواب، وان يحل عليكم بنفحاته المباركة وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الشقيق باضطراد التقدم والازدهار، وعلى امتنا العربية والاسلامية بالخير واليُمن والمزيد من الامن والاستقرار والسلام".
واضاف "في هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر العبادة والدعاء ،نترحم على الشهداء الذين توفوا من مواطنينا ونبتهل اليه عز وجل ان يرفع عن امتنا العربية والاسلامية والانسانية قاطبة جائحة فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.