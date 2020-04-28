هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال الرئيس الجزائري في البرقية" اتوجه اليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة واصالة عن نفسي باصدق التهاني واطيب التمنيات، سائلاً العلي القدير ان ينعم علينا بالصيام والقيام ويوفينا الاجر والثواب، وان يحل عليكم بنفحاته المباركة وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الشقيق باضطراد التقدم والازدهار، وعلى امتنا العربية والاسلامية بالخير واليُمن والمزيد من الامن والاستقرار والسلام".

واضاف "في هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر العبادة والدعاء ،نترحم على الشهداء الذين توفوا من مواطنينا ونبتهل اليه عز وجل ان يرفع عن امتنا العربية والاسلامية والانسانية قاطبة جائحة فيروس كورونا".