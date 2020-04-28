شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الاوزباكستاني بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة من نظيره الاوزباكستاني شوكت ميرضيائيف ، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

Advertisements وقال الرئيس الاوزباكستاني في البرقية" يسرني ان ابعث لفخامتكم خالص التبريكات واصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي يعتبر ذا مكانة مقدسة لجميع المسلمين". واضاف " انني على ثقة بان العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ستتطور الى اكثر بشكل مستمر لصالح شعبينا ،سائلاً الله الكريم ان يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة والنجاحات الجديدة لقيادتكم ولشعب اليمن السلام والاستقرار".

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