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صنعاء - ياسمين الخيامي - فرنسا تباغت الجميع وتعلن انتهاء الازمة وتراجع الانتقالي عن قرار الانفصال بعد موافقة سعودية للاطاحة بالرئيس هادي ونائبه الاحمر وتعيين رئيس يمني جديد ونائبا له

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تباغت الجميع وتعلن انتهاء الازمة وتراجع الانتقالي عن قرار الانفصال بعد موافقة سعودية للاطاحة بالرئيس هادي ونائبه الاحمر وتعيين رئيس يمني جديد ونائبا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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