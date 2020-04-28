شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي يتعرض لخيانة كبرى وطعنة غادرة قصمت ظهورهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن يخطر على بالك من غدر بالانتقالي ..حتى الزبيدي نفسه لا يصدق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يتعرض لخيانة كبرى وطعنة غادرة قصمت ظهورهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن يخطر على بالك من غدر بالانتقالي ..حتى الزبيدي نفسه لا يصدق

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كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يتعرض لخيانة كبرى وطعنة غادرة قصمت ظهورهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن يخطر على بالك من غدر بالانتقالي ..حتى الزبيدي نفسه لا يصدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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