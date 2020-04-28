اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بالتزامن مع رصد تحركات لمجاميع من المليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة.

 

وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن أفراد القوات المشتركة المرابطين في خطوط التماس احبطوا محاولة تسلل للمليشيات التي حاولت التقدم نحو مواقع القوات شمال شرق المدينة.

 

Advertisements

 وأضافت المصادر ان القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة.

 

وأوضحت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة رصدت تجمعات للحوثيين خلف مزارع قاسم حسين التي تقع تحت سيطرة المليشيات.

 

 مؤكدة ان القوات المشتركة تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع.

 

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة الأممية لتقويض مساعي السلام في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا