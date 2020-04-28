المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بالتزامن مع رصد تحركات لمجاميع من المليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن أفراد القوات المشتركة المرابطين في خطوط التماس احبطوا محاولة تسلل للمليشيات التي حاولت التقدم نحو مواقع القوات شمال شرق المدينة.

Advertisements

وأضافت المصادر ان القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة.

وأوضحت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة رصدت تجمعات للحوثيين خلف مزارع قاسم حسين التي تقع تحت سيطرة المليشيات.

مؤكدة ان القوات المشتركة تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة الأممية لتقويض مساعي السلام في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.