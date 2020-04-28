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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بالتزامن مع رصد تحركات لمجاميع من المليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن أفراد القوات المشتركة المرابطين في خطوط التماس احبطوا محاولة تسلل للمليشيات التي حاولت التقدم نحو مواقع القوات شمال شرق المدينة.
وأضافت المصادر ان القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة.
وأوضحت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة رصدت تجمعات للحوثيين خلف مزارع قاسم حسين التي تقع تحت سيطرة المليشيات.
مؤكدة ان القوات المشتركة تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة الأممية لتقويض مساعي السلام في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.
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