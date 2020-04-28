مركز الأرصاد يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية بصنعاء، إن خرائط الطقس المحللة في المركز ومخرجات التوقعات العددية وخرائط الطقس المهمة وصور الاقمار الاصطناعية ومعلومات الرصد السطحي الساعية الى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتت الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على إجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية عموما وتمتد شرقا نحو أجزاء من الهضاب الداخلية، لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات ( الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة ومارب ) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء وقد تمتد حتى فترات متأخرة من الليل.

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كما توقع أن تشمل الامطار المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لهاعموما وكذا أرخبيل سقطرة وتكون متفاوتت الشدة، وتتشكل الشابورة المائية والضباب على منحدرات محافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج ).

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، الأخوة المواطنين عموما بعدم أستخدام الهواتق النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية والأحتماء في أماكن أمنه أثناء العواصف الرعدية.

كما حذر الإخوة سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب السحب المنخفضة والشابورة والضباب وكذلك من الأنهيارات الصخرية والطينية.