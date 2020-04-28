شكرا لقرائتكم خبر عن الشوري السعودية : يجب إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة .. ولا يتجاوز العقد عامين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضرورة إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة. وجاء نص التغريدة كالتالي : “يجب إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة بأن لا يتجاوز مدة العقد سنتين وفي حالة الضرورة ثلاث سنوات، مما يقلص الاعتماد على العمالة الوافدة ومخاطرها… ويكون الاعتماد على أبناء الوطن بصفة مستمرة… والأزمات تكشف ذلك كما كشفتها في ???? و حاليا” .

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