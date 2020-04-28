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عدن - ياسمين التهامي - خطير و هام اعلان : إنقلاب اللواء 17 مشاة .. مضاد على إنقلاب المجلس الإنتقالي "تفاصيل طـــــارئة "

نقل” مصدر وصفه بالخاص، أن مليشيات تتبع ما يسمى المجلس الانتقالي حاولت السيطرة على معسكر اللواء 17 مشاة الذي يقوده محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد تركي إلا ان هذه المحاولة باءت بالفشل. جديد اب برس Advertisements ​ واكد المصدر جاهزية اللواء بقيادة اللواء تركي لاي طارئ.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائد اللواء 17 مشاة اللواء احمد تركي من داخل معسكره بطور الباحة كرسالة صمود ووقوف خلف شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

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