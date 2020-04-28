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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني من ابناء هذه المحافظة يرعب ابناء هذه المدينة العربية ويرتكب جريمة مروعة هزت السموات والارض ولم تخطر حتى على بال ابليس نفسه ..لن تصدق ماذا فعل 2020/04/28 الساعة 03:00 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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