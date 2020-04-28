شكرا لمتابعة خبر عن معلومات لا يعرفها لا الجنوبيين ولا الشماليين وتنشر لأول..تعرف على السبب الخطير الذي يمنع الزبيدي من تناول القات..ولماذا يحاول الزبيدي اخفاء هذا السر عن الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - معلومات لا يعرفها لا الجنوبيين ولا الشماليين وتنشر لأول..تعرف على السبب الخطير الذي يمنع الزبيدي من تناول القات..ولماذا يحاول الزبيدي اخفاء هذا السر عن الجميع

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