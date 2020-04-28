مقتل صيدلاني برصاص مسلح حوثي شمالي محافطة الضالع

أفادت مصادر محلية، بمقتل صيدلاني، مساء الاثنين، برصاص مسلح حوثي يرابط في نقطة جبايات شمال محافظة الضالع ، غربي اليمن.



وقالت المصادر، إن "الصيدلاني محمد صالح الواصلي" ـ من أبناء عزلة بني زهير في مديرية العدين بمحافظة إب ـ قتل برصاص مسلح حوثي في نقطة جبايات حوثية في منطقة الفاخر شمالي الضالع، بعد أن نشبت بينهما ملاسنات كلامية.



وأفادت المصادر أن "الواصلي" قدم من إب وكان يوزع أدوية لصيدليات المنطقة، وأثناء عودته تعرض للابتزاز المالي في إحدى نقاط الحوثيين، ونشبت بين الطرفين ملاسنات انتهت بإطلاق أحد المسلحين النار عليه ما أرداه قتيلاً.



ووثقت احصاءات محلية وتقارير حقوقية مقتل عشرات المدنيين في نقاط التفتيش الحوثية، طوال سنوات الانقلاب، بمحافظة إب والمناطق المحيطة بها.

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