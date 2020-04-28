قبائل سقطرى: لا يحق للانتقالي الوصاية على أبناء الجنوب

أعلن شيوخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، (جنوب اليمن)، رفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "إدارة ذاتية للجنوب".



وقال شيخ مشايخ القبائل، عيسى ياقوت، في بيان، إنه "يتمسك بالقيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض إعلان الانتقالي".



وأكد أن "المجلس الانتقالي لا يحق له الوصاية على أبناء الجنوب".



والسبت، أعلن المجلس الانتقالي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".



وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي، حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

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