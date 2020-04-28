المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 أحبطت القوات المشتركة المرابطة في مديرية حيس جنوب الحديدة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وكبدت العناصر المتسللة خسائر فادحة فيما أجبرت البقية على الفرار.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية أفادت ان المليشيات الحوثية حاولت التسلل من جهة وادي نخلة ومزرعة قاسم حسين صوب الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حيس، ولكن سرعان ما انكسرت امام يقظة وصلابة القوات المشتركة. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الإشتباكات، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها للهدنة الأممية وتصعيد عملياتها العسكرية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن

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