الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في الحشا بالضالع

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في الحشا بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في الحشا بالضالع

الخليج 365 ـ خاص:

حققت قوات الجيش والمقاومة تقدما كبيرا في جبهات محافظة الضالع اليوم الثلاثاء، 28/نيسان/2020.

 

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة، من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في مديرية الحشا بالمحافظة.

 

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قطاع الثوخب، وقطع طرق الإمداد عن المليشيا في جبل المصيوح الاستراتيجي.

 

كما أكدت المصادر مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في الحشا بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا