شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول تشكيله بالاسماء لحكومه الانتقالي بعد اعلانه الانفصال!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي أن المجلس شكل حكومة جنوبية مصغرة ، ومن المتوقع أن يتم إعلانها اليوم.

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جديد "الخليج 365"

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وبحسب المعلومات فإن من بين الوزراء الذين ستضمهم الحكومة :

1-اللواء أحمد سعيد بن بريك- وزيرا للدفاع

2-اللواء فضل حسن العمري- وزيرا للداخلية

3- قاسم عسكر جبران- وزيرا للخارجية

4-محسن الوالي شرف محفوظ- وزيرا للشباب والرياضة

5- أحمد حامد لملس-محافظا لعدن

في غضون ذلك وجهت الحكومة الشرعية القوات التابعة لها في المحافظات الجنوبية برفع أقصى للجاهزية، وانتظار الأوامر للتحرك، صوب عدن.

ولا يعرف ما إذا كان الانتقالي سيتراجع عن قرار تشكيل الحكومة ، بعد بيان التحالف الصادر، الذي يدعو إلى إلغاء أي خطوات حديثة وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.