شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: «باتيس» يصرح امتلاك «هادي» «لضربة مزدوجه» لإسقاط الانقلاب في صنعاء والتمرد في عدن!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو مجلس الشورى اليمني، صلاح باتيس، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يستطيع توجيه ضربة مزدوجة تسقط الانقلاب في ‎صنعاء والتمرد في ‎عدن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن الخطوة تتمثل في إعلان ‎إقليم حضرموت وفق مخرجات الحوار والمرجعيات الثلاث مع عودته هو وحكومته وكل قادة الشرعية إلى ‎المكلا وإدارة الدولة ودعم الجيش الوطني لإتمام الحسم وتخليص اليمن من شر المليشيات ليحيا الشعب.

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