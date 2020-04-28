شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: «ابو علي الحاكم» يقلب الامور راسا على عقب ويباغت الجميع بخطه جهنمية صعقت كلا من الشيخ «سلطان العرادة»« وامين العكيميم»..شاهد 3 صور صادمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع ما يسمى بالإعلام الحربي التابع لقوات الحوثيين الإثنين مشاهد السيطرة على مناطق اللبنات والمزاريق ومناطق أخرى بمحافظة الجوف ضمن ما تم تسميته “عملية فأمكن منهم” في أول استغلال لأحداث المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اعلن الانفصال في جنوب اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأظهرت المشاهد تقدم قوات الحوثيين، بعد اطلاعهم على خطة الاقتحام باتجاه المرازيق الهضبة العليا والسفلى وبئر المرازيق وتمكن مقاتلو الحوثيين من استعادة هذه المناطق بالكامل حسب زعم الإعلام الحربي. كما كشفت المشاهد سيطرة الحوثيين على تباب اللبنات والمعسكر بالكامل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان: «ابو علي الحاكم» يقلب الامور راسا على عقب ويباغت الجميع بخطه جهنمية صعقت كلا من الشيخ «سلطان العرادة»« وامين العكيميم»..شاهد 3 صور صادمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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