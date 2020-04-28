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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " الطيران الاماراتي.. يقصف قوات الشرعية في هذة المحافظة .. تفاصيل واحصائيات !

نفذ طيران الإمارات غارات جوية استهدفت نقاطا أمنية لقوات هادي في محافظة شبوة، بعد اعتراضها تعزيزات عسكرية إماراتية انتقلت إلى شمال عتق.

وأكدت مصادر محلية أن الطيران الإماراتي وبعد تحليق مكثف استهدف نقطة أمنية في منطقة الفهفهة بمديرية ميفعة، بهدف تسهيل مرور قواته المسنودة بمجاميع من مسلحي النخبة كانت في طريقها من بلحاف إلى معسكر العلم في عرماء شمال شرق عتق.

جديد اب برس

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كما تعرض جنود تابعون للشرعية في مديرية الروضة لغارات مماثلة بعد اعتراض تعزيزات أخرى في نقطة المجازة. وأضافت المصادر أن طيران الإمارات شن غارات مماثلة على مناطق متفرقة في شبوة، منها غارتان على مديرية عزان ضد أهداف لا تزال مجهولة.

وتتهم “الشرعية” الإمارات بمحاولة زعزعة الوضع في محافظة شبوة النفطية، عبر إعادة نشر مسلحي النخبة -الموالية لأبو ظبي- في مختلف مديريات المحافظة.