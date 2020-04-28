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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير من "قناة العربية"تباغت كل اليمنيين بهذا الخبر الصاعق وتكشف الموقف السعودي الرسمي لاعلان الانفصال وقيام دولة جنوبية مستقلة .. تفاصيل صادمة !

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن السعودي ترفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني التى كفلها اتفاق الرياض الى مزايدات.

وقال الجبير وفقاً لقناة العربية، إن السعودية ترفض بيان المجلس الانتقالي وتدعو إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض.

وياتي هذا التصريح الجبير عقب رفض التحالف العربي للانقلاب الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي جديد اب برس Advertisements ​

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