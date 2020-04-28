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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" رجما بالحجارة" أمام الناس بالشارع في نهار رمضان يقتلون شيخ والسبب صادم تفاصيل وصور !

في واقعة اهتزت لها مدينة عربية، قُتل شيخ في السبعين من عمره بنهار رمضان والناس صيام، إثر ضربة بحجارة على رأسه.

الواقعة شهدتها مدينة الدار البيضاء وتحديدًا الحي الحسني، في المغرب، أمس الأحد، حيث تمثلت في جريمة قتل بشعة راح ضحيته شيخ في السبعين من العمر إثر شجار دموي نشب عائلتين.

جديد اب برس

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وحسب وسائل إعلام محلية، قالت مصادر أمنية، إن خلافا حادا بين الأسرتين تحول إلى اشتباك عنيف استعملت فيه الهراوات والأسلحة البيضاء والحجارة، حيث أصيب الضحية بحجر على مستوى الرأس ما جعله يفارق الحياة دقائق قليلة بعدها.

هذا وقد حلت المصالح الأمنية على الفور بمكان الحادث وفكت الاشتباك، كما تمكنت من تحديد هوية واعتقال الشخص الذي رمى الحجر وتسبب في وفاة الضحية.