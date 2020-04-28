شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد" وحش الم #1740;اه المالحة .. شاھد ك #1740;ف مزق جسد الأسد وھشم رأس زوجتھ اللبوة .. عضتھا ھي الأقوى على كوكب الأرض بقوة (ف #1740;د #1740;و) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد" وحش المیاه المالحة .. شاھد كیف مزق جسد الأسد وھشم رأس زوجتھ اللبوة .. عضتھا ھي الأقوى على كوكب الأرض بقوة (فیدیو)

الدكتور «جريجوري إريكسون»، أستاذ علم التشريح وعلم أحياء الحفريات في

جامعة ولاية فلوريدا، ومدير متحف العلوم البيولوجية المدرسي؛ دراسة مدتها

10 سنوات لقياس قّوة الفك لدى جميع أنواع التماسيح، والبالغ عددها 23 نوعًا.

استخدم إريكسون وفريقه مقياسًا متخصصًا لقياس قوة الع ّضات -يشبه

مقياس الحّمام الباهظ الثمن- ملفوفًا بطبقا ٍت واقية من جلد الثور كي لا يتأذى

عندما ُيوضع بين فكي التمساح، وقد ُسجلت أعلى قراءة لتمساح المياه المالحة

الذي يبلغ طوله 5 أمتار، بلغت 260 كجم/سم2. جديد اب برس Advertisements ​

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