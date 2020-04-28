شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تتخلى عن هادي وشرعيته وتضعهم امام امر واقع..وتعلن رسميا ان علاقتها بالامارات لن تتاثر حتى لو اعلنت الامارات تاييدها الانفصال( نص التصريح السعودي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تتخلى عن هادي وشرعيته وتضعهم امام امر واقع..وتعلن رسميا ان علاقتها بالامارات لن تتاثر حتى لو اعلنت الامارات تاييدها الانفصال( نص التصريح السعودي )

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتخلى عن هادي وشرعيته وتضعهم امام امر واقع..وتعلن رسميا ان علاقتها بالامارات لن تتاثر حتى لو اعلنت الامارات تاييدها الانفصال( نص التصريح السعودي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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