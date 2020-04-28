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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الزبيدي يصل للرياض بشكل مفاجئ ويقدم لولي العهد السعودي عرض مغري تسيل له اللعاب..تعرف على عرض الزبيدي وكيف رد عليه ولي العهد السعودي



قالت مصادر اعلامية جنوبية ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سيصل الى الرياض خلال الساعات القادمة ليلتقي بولي العهد السعودي لبحث اعلان الانفصال وقيام دولة الجنوب المستقلة .

وقال المحلل السياسي عبد الرحمن حسين السرباني لقناة فرانس 24 ان هذه الخطوة تكشف رغبة الانتقالي في استمالة السعودية الى جانبهم لأن الموقف السعودي هو الموقف الحاسم.

واضاف : ( الزبيدي وقادة الانتقالي يدركون ان هذه الخطوة ستغضب قادة الامارات لكنهم يدركون ايضا ان الامارات لن تستطيع باموالها فقط تحقيق الحلم الجنوبي في بناء دولتهم المستقلة ولذلك هم بحاجة للدعم السياسي اقليما ودوليا لتبني وجهة النظر الجنوبية ، والزبيدي رجل ذكي يدرك ان حجم الامارات محدود مهما كانت تمتلك من اموال .)

واعرب عن اعتقاده ان عرض الزبيدي هو منح كافة المحافظات التي تعارض الانفصال وهي من اهم المحافظات تحت سلطة القوات السعوددية .

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وردنا الان..الزبيدي يصل للرياض بشكل مفاجئ ويقدم لولي العهد السعودي عرض مغري تسيل له اللعاب..تعرف على عرض الزبيدي وكيف رد عليه ولي العهد السعودي

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واختتم حديثه بالقول ..السعودية لن تعلن صراحة موقفها ، لكنها تدرك ان هادي وقواته لا يمتلكون الشجاعة ولا القوة لمواجهة قوات الانتقالي كون الاخيرة تؤمن بقضية وهي اعلان دولة جنوبية ..وفي حال تحقق الانفصال فسيكون الخاسر الاكبر هو الشرعية والرئيس هادي الذي سيصبح ما يشبه اللاجيء السياسي وليس رئيس الجمهورية اليمنية لانه لن تكون له اية سلطات لا في الشمال ولا في الجنوب ..كما ان الامارات ستخسر كثيرا لأن السعودية ستحاول توطيد اركانها في الجنوب .

وفي هذا السياق المتعلق بازمة الانتقالي واعلان الانفصال فقد تلقى وزير الخارجية محمد الحضرمي اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ناقشا خلاله مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الاممي وتداعيات اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حول ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وثمن الحضرمي دعم المملكة المتحدة للحكومة الشرعية ولجهود السلام الأممية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة لليمن.. مؤكدا حرص الحكومة على السلام الشامل والدائم والمبني على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية، لافتا إلى أن الحكومة واستنادا إلى ذلك قامت بإرسال ملاحظاتها للمبعوث الاممي حول مبادرته المقدمة مؤخرا.

وأضاف بأننا سنتعاطى بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والدائم وفقا للمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية.

وأشار بأن ذلك يأتي في إطار ترحيب الحكومة بمبادرة الأمين الام للأمم المتحدة وإعلان التحالف استمرار وقف اطلاق النار ومن اجل توحيد الجهود للتصدي لجائحة كورونا واحتمالية انتشارها في اليمن.

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية سعت بكل جد لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي، وأنها نفذت ما عليه وفقا للمصفوفة التابعة للاتفاق التي تم التوقيع عليها في يناير هذا العام، وأن المجلس الانتقالي لم ينفذ شيئا منه.. مشيرا إلى أن اعلان المجلس الانتقالي لما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" أمر مرفوض وينسف جهود تنفيذ اتفاق الرياض ويعد اعلانا رافضا لمقتضياته.

وأوضح أن على المجلس الانتقالي الآن، بعد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي اكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن، دون أي تأخير والغاء بيانهم المتهور والرجوع لجادة الصواب والالتزام وتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له.

وشدد الحضرمي على أنهم إذا لم يقوموا بذلك فسيتحملون وداعميهم مسؤولية ليس فقط تقويض اتفاق الرياض بل أيضا عملية السلام في اليمن..مؤكدا أن الحكومة لم توقع اتفاق الرياض العام الماضي لتغيير شكل الدولة بل للملمة الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة المليشيات الحوثية وحفاظا على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.

من جانبه اشار وزير الدولة البريطاني إلى أن الطريق الوحد لحل الازمة في اليمن هو عبر الجهود الأممية وان أفعال المجلس الانتقالي الاخيرة غير مبررة ولن تخدم السلام في اليمن.

وأكد دعم بلاده للحكومة اليمنية ولأمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية ولجهود المبعوث الاممي ومبادرته للسلام.

وأضاف ندعم السلام والاستقرار في اليمن وعلى الجميع أن يعمل لدعم عملية السلام الاممي وجهود المبعوث الاممي.

كما عبر عن قلقه من تداعيات تدهور الاقتصاد واحتمال انتشار وباء كورونا الجديد في اليمن وهو ما سيشكل تحديا كبيرا امام الحكومة اليمنية.