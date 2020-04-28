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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات ترفع راية التحدي في وجه الشرعية والسعودية وتقوم بهجوم جوي وبري ساحق على هذه المحافظة الهامة لاسقاطها وتأكيد ان الانفصال سيتم رغما عن انف الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر الامارات ترفع راية التحدي في وجه الشرعية والسعودية وتقوم بهجوم جوي وبري ساحق على هذه المحافظة الهامة لاسقاطها وتأكيد ان الانفصال سيتم رغما عن انف الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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