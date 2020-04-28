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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل..ابو علي الحاكم يباغت الجميع بخطة جهنمية صعقت الشيخ سلطان العرادة وامين العكيميم وقلبت الامور راسا على عقب ( 3 صور صادمة )

وزع ما يسمى بالإعلام الحربي التابع لقوات الحوثيين الإثنين مشاهد السيطرة على مناطق اللبنات والمزاريق ومناطق أخرى بمحافظة الجوف ضمن ما تم تسميته “عملية فأمكن منهم” في أول استغلال لأحداث المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اعلن الانفصال في جنوب اليمن.

وأظهرت المشاهد تقدم قوات الحوثيين، بعد اطلاعهم على خطة الاقتحام باتجاه المرازيق الهضبة العليا والسفلى وبئر المرازيق وتمكن مقاتلو الحوثيين من استعادة هذه المناطق بالكامل حسب زعم الإعلام الحربي.

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وردنا قبل قليل..ابو علي الحاكم يباغت الجميع بخطة جهنمية صعقت الشيخ سلطان العرادة وامين العكيميم وقلبت الامور راسا على عقب ( 3 صور صادمة )

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