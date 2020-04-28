شكرا لمتابعة خبر عن قوة ضاربة تابعة للانتقالي تقتحم قبل قليل هذه المحافظة، والرئيس "هادي" يعلن الاستسلام ويرفع الرأية البيضاء ويطلب من الجيش الانسحاب وعدم المقاومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قوة ضاربة تابعة للانتقالي تقتحم قبل قليل هذه المحافظة، والرئيس "هادي" يعلن الاستسلام ويرفع الرأية البيضاء ويطلب من الجيش الانسحاب وعدم المقاومة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة ضاربة تابعة للانتقالي تقتحم قبل قليل هذه المحافظة، والرئيس "هادي" يعلن الاستسلام ويرفع الرأية البيضاء ويطلب من الجيش الانسحاب وعدم المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.