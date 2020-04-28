مليشيا الحوثي تحتجز 4 مقطورات غاز في ذمار لتوزيعها على المنتمين لسلالتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 ـ ذمار

احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، أربع مقطورات غاز في أحواش شركات لتعبئة الغاز المنزلي في ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية احتجاز المليشيات الحوثية لأربع مقطورات غاز في حوشي شركة الحسينية الواقعة في خط الحسينية وشركة القرن الواقعة في منطقة ذمار القرن.

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ووفق المصادر فإن المليشيات رفضت إفراغ المقطورات وتعبئتها في خزانات الشركتين وتوزيعها على الوكالات، ووجهت القائمين على المحطتين بتخصيصها للمنتمين إلى السلالة الحوثية.

وبينت المصادر أن المقطورات وصلت إلى حوشي الشركتين ليلة أول رمضان، على أن يتم تفريغهن في ذات اليوم وبدء تعبئتهن للوكالات في أول أيام رمضان والتوزيع من قبل الوكلاء في ثاني أيام رمضان.

ولفتت المصادر إلى أن محافظة ذمار تشهد انعداماً كبيراً لمادة الغاز المنزلي منذ أسابيع، كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة العصابة الحوثية، مع انتشار الغاز في الأسواق السوداء بأسعار خيالية تترواح ما بين 7 آلاف إلى 9 آلاف ريال للاسطوانة فئة 15 كيلو والتي يقل وزنها عن التعبئة الرسمية بمعدل 5 كجم