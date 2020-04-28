أسر المشرف الأمني الحوثي لمديرية جبلة في محافظة إب خلال مواجهات مع الجيش بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أكدت مصادر محلية أسر المشرف الحوثي بمديرية جبلة، محافظة إب، وسط اليمن، في جبهة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



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وذكرت قالت مصادر محلية، أن قيادياً حوثياً يدعى "علي خرصان"، تم أسره الأيام الماضية من قبل القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل، في جبهة الجوف.

وأكدت المصادر أن المدعو "خرصان"، نصبته المليشيا مشرفا لها بمديرية جبلة، فضلا من كونه واحدا من قياداتها بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن من تغرر بهم المليشيا من أبناء محافظة إب، وترسلهم لجبهات القتال، يعود غالبيتهم جثثا هامدة.