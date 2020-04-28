أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

التحالف العربي: مليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة https://www.elyamnelaraby.com/476375/ هل تعرف "الكراش" الحضرمي؟ تابع معنا لتعرف.. فيديو https://www.elyamnelaraby.com/476376/ مجلس التعاون الخليجي يؤكد على عودة الأوضاع في عدن الى سابق وضعها https://www.elyamnelaraby.com/476380/ مناقشة أنشطة ومشاريع مؤسسة اليتيم بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/476383/ Advertisements أطباء بلا حدود البلجيكية تستعد للتدخل في المديريات المحررة في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476384/ كتلة الايواء بمأرب تقر مشروع "المأوى البديل" للنازحين https://www.elyamnelaraby.com/476385/ محافظ المهرة يناقش مع السلطتين المحلية بسيحوت والمسيلة حل مشكلة الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/476386/ منظمة المؤتمر الاسلامي تعرب عن دعمها لبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/476387/ وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي https://www.elyamnelaraby.com/476389/ بامعلم: حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/476391/

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