شكرا لقرائتكم خبر عن «بن بريك» يباغت كاتبا سعوديا ويحرجه بهذا الرد الصاعق "لولا القوات الجنوبيه لما استطاع التحالف ان يحرر شبرا من الارض".. شاهد تفاصيل ساخنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صَعّد القيادي في ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" من اللهجة ضد التحالف العربي، وسط حالة من الارتباك في ردود فعل "الانتقالي" بعد بيان التحالف الذي رفض إعلان الانتقالي حول بدء ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وفي تغريدة له على تويتر، قال نائب رئيس "الانتقالي" إن "الطائرات لا تحسم معركة"، وإنه "لولا القوات الجنوبية لما استطاع التحالف أن يحرر شبراً من الأرض". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الصحافي المتخصص هو عامل إيجابي كم احب ان اقرأ مادة لمتخصص في بلد ما ..بدلا من اصحاب الفتاوى من بيوتهم 👍 https://t.co/2pBi5SnyOe — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) April 27, 2020

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Oalomeirعثمان العمير✔@OthmanAlomeir

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الصحافي المتخصص هو عامل إيجابي كم احب ان اقرأ مادة لمتخصص في بلد ما ..بدلا من اصحاب الفتاوى من بيوتهم 👍 https://t.co/2pBi5SnyOe — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) April 27, 2020

الصحافي المتخصص هو عامل إيجابي كم احب ان اقرأ مادة لمتخصص في بلد ما ..بدلا من اصحاب الفتاوى من بيوتهم

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ضمن جولة في عدن بلا "طوارئ"... يقول عبدالعزيز عوض وهو من سكان عدن:



"التحالف بالنسبة لنا هو الضمانة ألا تعود الأطراف تتقاتل فوق رؤوسنا"https://t.co/z89MJpmnBC — B a d r Alqahtani (@BadrAlQahtani) April 27, 2020

"التحالف بالنسبة لنا هو الضمانة ألا تعود الأطراف تتقاتل فوق رؤوسنا"http://aawsat.com/node/2255801

لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض فالطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة

وأهلا بك في عدن — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 27, 2020

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هاني بن بريك✔@HaniBinbrek

لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض فالطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة

وأهلا بك في عدن

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لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض فالطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة

وأهلا بك في عدن — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 27, 2020

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لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض فالطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة

وأهلا بك في عدن — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 27, 2020

وكان بن بريك يعلق على تغريدة لصحافي سعودي نشر مادة لصحيفة "الشرق الأوسط" تتحدث عن الوضع الحالي في عدن تحت عنوان "جولة في عدن بلا طوارئ"، ناقلاً عن أحد سكان عدن قوله إن التحالف بالنسبة لنا هو الضمانة أن لا تعود الأطراف تتقاتل فوق رؤوسنا".

وعلق بن بريك على تلك التغريدة قائلاً: لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض".

وأضاف القيادي الانتقالي قائلا: "الطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة".

وبدت قيادات الانتقالي مرتبكة بعد بيان التحالف العربي الذي رفض اجراءات الانتقالي في فرض ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وكان التحالف قد وصف إعلان المجلس بـ"المستغرب" مطالباً بعودة الأوضاع إلى إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد بيان التحالف العربي " على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، ووقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، والعودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير".

وفي حين لم يصد عنه أي موقف رسمي مرحب ببيان التحالف العربي حتى الآن بعد مرور أكثر من 24 ساعة عليه، تفاوتت ردود فعل قيادات فيه بين عدم رفض البيان وعدم التراجع عن الاجراءات التي اتخذت على الأرض، وقال الناطق باسم المجلس نزار هيثم ان الصفعات تتولى على من "أراد التآمر على جنوبنا الحبيب" و "يكفي أن نرى ردود الأفعال العربية والدولية واستمرارها بالضغط على ما تسمى الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض فورا وإيجاد حل سياسي يضمن للجنوب حقوقه كاملة".

لكنه في تناقض مع ذلك أضاف: إن "مصلحة شعبنا وتوفير الأمن والاستقرار لأرضنا هو قرارنا ولن نتراجع عنه".