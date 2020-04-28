شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: الانتقالي يستعين بهذه «القوة الضاربه» التي اقتحمت على الفور هذه المحافظه!! و«الرئيس هادي» يعلن الاستسلام ويطلب من الجيش الانسحاب وعدم المقاومة ويرفع الرأيه البيضاء!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين ان القيادة العسكرية تلقت اوامر من الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم القيام باي تحركات عسكرية لقوات الشرعية المتواجدة في شقرة وابقاء القوات في مواقعها . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت قد افادت انباء ان قيادة القوات المرابطة في شقرة امرت قواتها بالاستعداد القتالي , بعد اعلان المجلس الانتقالي الانفصال بالحكم الذاتي. هذا واعتبر وزير الخارجية محمد الحضرمي اعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح في اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. . وكان قد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت , الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس"

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان: الانتقالي يستعين بهذه «القوة الضاربه» التي اقتحمت على الفور هذه المحافظه!! و«الرئيس هادي» يعلن الاستسلام ويطلب من الجيش الانسحاب وعدم المقاومة ويرفع الرأيه البيضاء!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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