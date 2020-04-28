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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المؤسسة الاقتصادية توزيع مواد غذائية وايوائية للمتضررين من كارثة السيول بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
الخليج 365 - عدن
دشنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن توزيع مواد غذائية وايوائية لعدد ١٠٠٠ أسرة متضررة من السيول التي شهدتها مديريات المحافظة.
واوضح نائب مدير عام المؤسسة العميد عبدالكريم صالح، ان عملية التوزيع تأتي لإغاثة الاسر المتضررة من كارثة سيول الامطار بمحافظة عدن... مبيناً بان التوزيع يشمل مديريات خورمكسر والتواهي وكريتر والمعلا.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتكليف اللجنة المتخصصة بالكوارث التابعة لها بحصر شامل للاسر المتضررة لتوفير قاعدة بيانات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للمستحقين.
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