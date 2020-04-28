شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف كان مصرع هذا القيادي الحوثي البارز وجميع مرافقيه في العاصمة صنعاء!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي بارز ومرافقيه مصرعهم في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي ، في مديرية نهم، شرقي صنعاء.

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وقال مصدر عسكري ميداني ان القيادي الحوثي المدعو "ابو نشوان الكبسي" لقي مصرعه، بالاضافة الى جميع مرافقيه في جبهة صلب بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وبين المصدر أن جبهة صلب شهدت الاحد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة وجماعة الحوثي من جهة اخرى.

هذا وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات في خرق واضح لاعلان قوات التحالف العربي تمديد وقف اطلاق النار ضمن الخطوات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.