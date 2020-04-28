شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون قاتل اشقائه السته!! شاهد كيف كان مصيره المرعب في العاصمة صنعاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل أشقائه الستة، بمن فيهم أخته في قرية الحاوري بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء بعد فراره أكثر من عشرة أيام من تنفيذ الجريمة .

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وقالت مصادر محلية الأحد أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سعيد المارد، مع نجله مشتاق" في الطويلة بمحافظة المحويت . وأضافت المصادر أن سعيد الحاوري والملقب المارد فر عقب تنفيذه عملية القتل لإخوانه وأبنائهم بعد أن أطلق النار عليهم من سلاح آلي كلاشنكوف وهم على متن سيارة أحد إخوانه .

وأضافت المصادر أن المارد قام بعملية القتل بعد مطالبة إخوانه بتقسيم الميراث وسط رفض اخوهم الأكبر والذي يحاول الاستحواذ على جميع الميراث .

هذا وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عدد من مشائخ قرية الحاوري وبعض الشخصيات الإجتماعية عقب جريمة القتل .