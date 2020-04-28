شكرا لقرائتكم خبر عن شابان يمنيان يقومان بهذا العمل الفاضح بالشارع العام مع هؤلاء الفتيات ونشر صورهم على «السناب شات»..شاهد كيف تم القاء القبض عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت مباحث محافظة إب بعد رصد وتحري متواصل لمعرفة مكان تواجد المدعو ” شعيب الشعيبي ” والمدعو ” عبدالله البدوي” والمتهمين بنشر فيديوهات مخله بالأدب العام على وسائل التواصل الإجتماعي والمسيئة لمحافظة إب واسرها المحافظة على دينها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد مصدر للإعلام الأمني انه يجري التحقيق مع المتهمين وتم تحريز مالديه من مضبوطات وما تحتويها وسيتم إستكمال الإجراءات القانونية لأخذ جزاهم الرادع. ولفت المصدر ان امن إب لن يألوا جهدا ولن يتهاون في ملاحقة كل المخلين والعابثين بالعادات والتقاليد والتي تسعى لنشر الإنحراف الإخلاقي عبر جرائمها الا أخلاقية في أوساط المجتمع اليمني المسلم. وشكر المصدر كل الشرفاء من ابناء محافظة إب الذين تعاونوا مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المتهمين ومكان تواجدهم ومجدد دعوته لكل المواطنين بضرورة التعاون مع الإجهزة الأمنية في ضبط كل العابثين والمخربين الخارجين عن النظام والقانون.

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