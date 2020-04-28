شكرا لقرائتكم خبر عن في حدث لن يتكرر الا بعد 59 عاماً !! الفلكي الشهير " الشوافي" يكشف عن الحدث النادر الذي ستشهده الأرض يوم غد!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني، عدنان الشوافي، عن تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض غدا الأربعاء، في حدث لن يتكرر إلا بعد 59 عاماً.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأوضح الشوافي في بيان أن "الكويكب (52768) OR2-1998 غداً الاربعاء الموافق 29 أبريل 2020 يكون في أقرب مسافة له من الأرض حوالي 6.3 مليون كيلومتر من الأرض وهذه المسافة تعادل 16 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة كبيرة لعبور آمن دون أي تهديد متوقع للكويكب على الأرض ويمثل مرور هذا الكويكب فرصة لهواة الفلك لرصده بالتلسكوبات حيث يقدر العلماء قطره ما بين 1.8 كيلومتر و 4.1 كيلومتر (الكويكب غير منتظم الشكل)".

وبحسب الفلكي فان الكويكب (1998 OR2) يدور حول الشمس مرة كل حوالي 3 سنوات وثمانية اشهر ومداره البيضاوي على مسافة ما بين (1.02~3.75) وحدة فلكية ما يعني أنه عندما يكون في حضيضه المداري يكون في أقرب مسافة له من مدار الأرض حول الشمس ولكي يكون قربب من الأرض يفترض أن يتزامن تواجد الكويكب في حضيضه المداري مع تواجد الأرض قرب تلك المنطقة ولا يتزامن ذلك الا في بعض السنوات.

وتابع "وبناء على بيانات الحركة المدارية للكويكب "عن ناسا" متوقع ان يتكرر الاقتراب للكويكب من الأرض خلال القرن الحالي في السنوات التالية (2031، 2042، 2068، 2079، 2090) الا أن الإقتراب للكويكب في القرن الحالي لن يكون أقرب من اقترابه من الأرض هذة السنة 2020 ( 6.3 مليون كيلومتر)، الا في سنة 2079 حيث متوقع ان يقترب الكويكب من الأرض الى مسافة أقل من ثلث مسافة اقترابه الحالي".

وكانت وكالة أبحاث الفضاء الامريكية "ناسا" أكدت أن كويكب ضخم سيقترب غدا الأربعاء من كوكب الأرض يتراوح قطره ما بين 1.8 و 4.1 كيلومترات.

ووفقًا لوكالة ناسا، ستقترب صخرة الفضاء من الأرض فى حوالى الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 29 أبريل، وعندها سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من الأرض، وفى حين أن هذه المسافة تبدو بعيدة للغاية، لكن صنفته وكالة ناسا على أنه "نهج وثيق".

وقالت وكالة ناسا فى تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على تويتر: "الكويكب 1998 OR2 سيمر بأمان على الأرض على مسافة 3.9 مليون ميل / 6.2 مليون كيلومتر فى 29 أبريل، ويحافظ علماء الفلك الذين يدرسون الستيرويد باستخدام الرادار على مسافة آمنة - عن بعضهم البعض! مجرد يوم آخر من أجل الدفاع الدفاعى. "

وأشارت إلى إن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، ومع ذلك، لم تستبعد وكالة ناسا فرص اصطدام كويكب فى المستقبل القريب، إذ تكتشف وكالة ناسا حوالى 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفى بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

وحذرت وكالة الفضاء الأمريكية من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يعنى أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث في أي وقت.