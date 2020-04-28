شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: شاهد العميد «طارق علي صالح» وهو يلتحم بجبهات القتال بدعوة من «يحيى» قائد محافظة ذمار!! تفاصيل اوليه وحصريه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد مقاومة عتمة بمحافظة ذمار على دعوة العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية إلى التحام الجبهات في مواجهة جماعة الحوثي، في اليمن، واستعادة الجمهورية والانتصار لنظامها.

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وقال النائب عبدالوهاب معوضة مخاطبا قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عشية الذكرى الثانية لانطلاق العمليات الميدانية للمقاومة الوطنية: نشُدّ على أيديكم ونثني على موقفكم ودعواتكم المتكررة بوضع أيديكم بأيدي إخوانكم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات الشرف.

وشدد معوضة، الذي أثنى على دور المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في تحرير مناطق الساحل الغربي والحديدة قبل تدخل اتفاق ستوكهولم، على دعوات العميد طارق "من أجل الوقوف في خندق واحد وتحت راية واحدة هدفها الرئيسي والأسمى هو هزيمة الكهنوت الإمامي البغيض والانتصار لقيم ومبادئ النظام الجمهوري والثورة السبتمبرية المجيدة."