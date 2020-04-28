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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بامعلم: حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
الخليج 365 - المكلا
أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بامعلم بتفاعل أبناء حضرموت مع بيان المجلس الانتقالي الجنوبي التاريخي لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب وخروجهم في مسيرات سلمية في مختلف مناطق ومديريات حضرموت.
وقال بامعلم في تغريدة على منصة تويتر:" حضرموت روح الجنوب ولن تغرد خارج السرب الجنوبي .
واحتفى الآلاف من أبناء محافظة حضرموت في مدينة المكلا، مساء الاثنين، بقرار المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة محافظات الجنوب ذاتيا.
وأشاد أبناء حضرموت، خلال التظاهرة الاحتفالية، بالقرار التاريخي، كما عبروا عن رفضهم لفساد حكومة الشرعية ومليشياتها الإخوانية وإجرامها.
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