شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 - سيئون

وضع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم، حجر الاساس بناء مدرسة السلام بمدودة مديرية سيئون.

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و استمع الوكيل المساعد من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت عبدالله نصر ، و ممثل البرنامج بحضرموت صادق باشرحيل ،الى شرح عن المشروع الذي يتضمن على مساحة ألف و 200 متر مربع بناء 9 فصول مع ملحقاتها و معمل حاسوب وكيمياء و ملعب ، بكلفة اجمالية تبلغ 600 ألف دولار .

وثمن الوكيل السعيدي جهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية و تدخلاتهم في عدد من المجالات الانسانية والتنموية بالمحافظة.