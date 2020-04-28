شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يناقش مع السلطتين المحلية بسيحوت والمسيلة حل مشكلة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقشت قياداتي السلطة المحلية بمديريتي سيحوت والمسيلة، برئاسة المحافظ، تحسين مستوى الخدمات الأساسية ووضع حلول سريعة لمشكلة الكهرباء.

Advertisements

حيث جرى مناقشة الحلول المناسبة لمشكلة الكهرباء بعد تعرض عدد من المولدات لأضرار بالغة جراء الحريق الذي شب بمحطة الكهرباء وأخرجها عن الخدمة.

وأكد المحافظ على سرعة تشغيل المحطة في أسرع وقت ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين