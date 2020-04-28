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صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يباغت الشرعية والسعودية ويقدم للامارات هدية لا تقدر بثمن ستجعلها تدفع المليارت لتحقيق الانفصال..لن تصدق ماهي الهدية التي حصلت عليها الامارات

2020/04/28 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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