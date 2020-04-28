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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربى: 151 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
أعلن تحالف دعم الشرعية، أن خروقات ميليشيا الحوثى لتمديد وقف إطلاق النار خلال 48 ساعة بلغت 151 خرقا.
وأكد التحالف العربى - وفقا لقناة "العربية" الفضائية - أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس فى الجبهات.
وشدد التحالف على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.
كان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجارى، وذلك بعد الإعلان السابق بتاريخ 8 أبريل الجارى بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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