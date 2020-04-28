شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قوات طارق صالح في الساحل الغربي تتعرض لهجوم عنيف يحصد العشرات ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت القوات التي يقودها طارق عفاش بدعم وتمويل إماراتي، لهجوم عنيف حصد العشرات من منتسبي ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، في الساحل الغربي.

وقالت مصادر ميدانية خاصة لـ “الأول برس”، إن “تفجيرا عنيفا مجهول المصدر، استهدف باصا يقل مجاميع تابعة لقوات طارق عفاش في منطقة الجاح في الساحل الغربي”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وفقا للمصادر فإن “التفجير الذي لم يعرف بعد طبيعة مصدره أو هوية تنفيذه، أسفر عن مقتل كل من كانوا على متن الباص من منتسبي قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”.

ولم تؤكد المصادر بعد عدد القتلى في صفوف قوات طارق عفاش، جراء التفجير الذي استهدف الباص، لكنها أكدت أن “حالة استنفار واسعة وتكهنات متعددة تشهدها قوات طارق”.

المصادر لفتت إلى “وجود خلافات قوية في صفوف فصائل القوات المشتركة في الساحل الغربي” التي تضم ألوية العمالقة الجنوبية وألوية المقاومة التهامية، وقوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”.

ولفتت إلى أن “طارق عفاش أصر على إصدار قيادة القوات المشتركة أمرا بحجز عام ومنع التحرك أو المغادرة لجميع منتسبي القوات، وشدد على إبقاء الأمر طي الكتمان ومنع أي تسريب لأي معلومات”.

ووعدت المصادر، بإبلاغنا بأي معلومات تستجد عن الهجوم وتداعياته، التي قالت إن “أبرزها حتى الآن، حالة من الصدمة والارتياب والتوجس، تعصف بقيادة القوات المشتركة ومنتسبيها”.