شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قوات الشرعية تُعلن جاهزيتها القصوى لإجتياح مدينة عدن.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الشرعية بمحور أبين، الجاهزية القصوى وانتظارها ”توجيهات عليا لساعة الصفر وتحرير عدن ممن وصفتهم بعصابة الانقلاب الانتقالية“.

وفي بيان لها، نشره موقع ”مأرب برس“، قالت قيادة محور أبين، بقيادة العميد عبدالله الصبيحي إن إعلان المجلس الانتقالي الحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية ”تمرد واضح وانقلاب على اتفاق الرياض“. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت البيان : ”نؤكد رفضنا لبيان المجلس الانتقالي، ونعتبره انه لايمثل الشعب اليمني ونحيي حالة الاجماع الوطني من كافة المحافظات والمكونات السياسية لرفضهم القاطع لهذا البيان الذي يعد انقلابا واضحا لاتفاق الرياض“.

وحملت قوات الشرعية بمحور أبين المجلس الانتقالي وقياداته تبعات هذا الإعلان والمسؤلية الكاملة عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض وصولا للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة -حسب البيان-من خلال بيانهم الصادر يوم أمس السبت 25 ابريل 2020م.

واختتم البيان بالقول: ”اننا في قيادة محور ابين في أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ اي أوامر يصدرها رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن“.