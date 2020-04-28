شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء والسلطات تؤكد عدم التهاون مع المتورطين ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة الإثنين معمل تزوير تواريخ الصلاحيات وإعادة تغليف البضائع المنتهية لبيعها في الأسواق في مديرية السبعين.

كما تم إغلاق مخزن يتبع إحدى الشركات التجارية بمديرية السبعين يحتوي على كميات من البضائع المنتهية والتالفة وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخزين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وخلال عملية الإغلاق، أكد أمين العاصمة حمود عُباد عدم التهاون مع كل من يتورط في ممارسة الغش التجاري وكل ما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية لينالوا جزاءهم الرادع.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تنفيذ الخطة الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة بصحته وسلامته ومحاربة الغش التجاري بكافة أنواعه وكذا الرقابة على المنشآت والمعامل والمصانع والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من عدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين واستغلال بيع وتسويق المنتجات المقلدة والمغشوشة.

ونوه أمين العاصمة بالتعاون الكبير بين وزارة الصناعة وأمانة العاصمة في تنفيذ عمليات النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مؤكداً أن اللجان الميدانية لن تتهاون في اجراءات الضبط والإغلاق في حق كل من يثبت ضده مخالفات وتلاعبه في الأسعار أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية.

من جهته شدد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات المهندس عبد الفتاح الشرفي على ضرورة التزام كافة المحلات التجارية والمعامل والمصانع بالمواصفات والاشتراطات الصحية في عمليات التصنيع والإنتاج والتخزين للبضائع والسلع.

ولفت إلى استمرار التقييم لمستوى تنفيذ النزول الميداني لضبط استقرار الأسواق بأمانة العاصمة، مؤكداً ضرورة التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسئولية لحماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

فيما تطرق مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة صادق صلاح إلى الجهود المبذولة للرقابة على مختلف السلع التجارية والاستهلاكية.

وأكد أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة ووزارة الصناعة في التأكد من مدى التزام التجار بالقائمة السعرية التي تم إنزالها إلى المحلات التجارية.

كما تم خلال النزول إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة وتحرير إشعارات ومحاضر لعدد آخر وفقا للقانون في إطار المتابعة الميدانية لعمل اللجان الميدانية.

حضر الاغلاق والنزول الميداني نواب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة عبود العنسي وحسين الشرفي وعلي عبد العزيز وعبد الرحمن الشامي.