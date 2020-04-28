شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي يدق ساعة الصفر ويقصم ظهر الانتقالي بعمل جريء قلب الامور راسا على عقب..شاهد مافعله العتيبي( 4 صور صدمت الانتقالي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي يدق ساعة الصفر ويقصم ظهر الانتقالي بعمل جريء قلب الامور راسا على عقب..شاهد مافعله العتيبي( 4 صور صدمت الانتقالي)

2020/04/28 الساعة 04:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي يدق ساعة الصفر ويقصم ظهر الانتقالي بعمل جريء قلب الامور راسا على عقب..شاهد مافعله العتيبي( 4 صور صدمت الانتقالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.