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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..رئيس الوزراء معين عبد الملك يصعق الرئيس هادي ويدق اخر مسمار في نعش الشرعية ويعلن استقالته من منصبه والانضمام للمجلس الانتقالي

2020/04/28 الساعة 04:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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